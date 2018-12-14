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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція спростовує фейк окупантів про хімічну аварію в Маріуполі

"Ситуація в області контрольована, підстав для хвилювань немає"
У поліції Донецької області спростували фейк терористів про хімічне забруднення регіону.
Поліція спростовує фейк окупантів про хімічну аварію в Маріуполі Фото: bbc.com

Про це у п’ятницю заявив начальник поліції Донецької області Микола Семенишин під час спільного брифінгу з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Маріупольської міськради, повідомляє "Укрінформ".

"Кожна інформація аналізується та перевіряється. Одна з останніх «новин» – хімічне забруднення навколишнього середовища у Маріуполі та області... Але жодне інформаційне повідомлення не знайшло свого підтвердження. Ситуація в області контрольована, підстав для хвилювань немає", - сказав Семенишин.

Його слова підтвердили і представники ДСНС, які підкреслили, що жодних звернень щодо аварій або надзвичайних ситуацій з хімічними речовинами не надходило. "На території області є об’єкти з наявністю небезпечних хімічних речовин, але кожен з них має системи спостереження, оповіщення , у кожному є команди, які діють згідно з аварійною ситуацією", - запевнили рятувальники.

У повідомленні підкреслили, що поліція взаємодіє та підтримує постійний зв'язок з оперативними штабами всіх військових та правоохоронних підрозділів у рамках операції Об’єднаних сил та інформуватиме про зміни в оперативному стані.

Також з 26 листопада, від початку введення особливого правового режиму на Донеччині, у Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області було розгорнуто ситуаційний центр. Одне із завдань центру - відстеження фейкових повідомлень в інтернеті, які розповсюджують терористи.

За вказаний період зафіксовано 27 фейків, метою яких є дезорієнтація населення та штучне створення паніки.

Нагадаємо, 28 листопада в Маріуполі на площі Воїнів-визволителів пройшла акція протесту проти військової агресії РФ.

 

 

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14 12 2018 21:47
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