CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля встановлення особистих даних і отримання пояснень поліція відпустила всіх затриманих противників "Маршу рівності" в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція відпустила всіх затриманих під час "Маршу рівності" в Києві
Перед проведенням маршу поліція затримала майже 60 людей
Фото: facebook.com/pg/c14.news.reserve
"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереженння та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", – повідомляє столична поліція.
В організації "С14", учасників якої затримали, інформацію про звільнення підтвердили.
Нагадаємо, в Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації "С14". Затримали майже 60 людей.
Поліція нарахувала 3,5 тис. учасників "Маршу рівності", який відбувався сьогодні в Києві.
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