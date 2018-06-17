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Поліція відпустила всіх затриманих під час "Маршу рівності" в Києві

Перед проведенням маршу поліція затримала майже 60 людей
Після встановлення особистих даних і отримання пояснень поліція відпустила всіх затриманих противників "Маршу рівності" в Києві.
Поліція відпустила всіх затриманих під час "Маршу рівності" в Києві Фото: facebook.com/pg/c14.news.reserve

"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереженння та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", – повідомляє столична поліція.

В організації "С14", учасників якої затримали, інформацію про звільнення підтвердили.

Нагадаємо, в Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації "С14". Затримали майже 60 людей.

Поліція нарахувала 3,5 тис. учасників "Маршу рівності", який відбувався сьогодні в Києві.

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17 06 2018 19:54
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