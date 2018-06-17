Поліція відпустила всіх затриманих під час "Маршу рівності" в Києві

Перед проведенням маршу поліція затримала майже 60 людей

Після встановлення особистих даних і отримання пояснень поліція відпустила всіх затриманих противників "Маршу рівності" в Києві.

"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереженння та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", – повідомляє столична поліція.

В організації "С14", учасників якої затримали, інформацію про звільнення підтвердили.

Нагадаємо, в Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації "С14". Затримали майже 60 людей.

Поліція нарахувала 3,5 тис. учасників "Маршу рівності", який відбувався сьогодні в Києві.