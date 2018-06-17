Поліція нарахувала 3,5 учасників Маршу рівності у Києві

Ніхто з учасників не повідомляв про порушення і не звертався за допомогою

Поліція нарахувала 3,5 учасників Маршу рівності, який відбувся сьогодні у Києві.

"За нашою інформацією, у Марші взяли участь 3,5 тис. осіб. Забезпечили порядок 2,5 тис. поліцейських безпосередньо при проведенні цього маршу. Решта поліцейських, нацгвардійців забезпечували порядок в усіх інших районах Києва. Взагалі було 5 тис. правоохоронців", - повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Ніхто з учасників не повідомляв про порушення і не звертався за допомогою. Про це під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Пройшло все спокійно, від учасників Маршу рівності на цю хвилину якоїсь інформації про постраждалих не надходило", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, що організатори Маршу нарахували від 5 до 6 тисяч осіб.

Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.