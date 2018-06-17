У Києві націоналісти побилися з поліцією, 56 затриманих

У Києві сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.

"На цей час до управлінь поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень загалом доставили 56 осіб", - повідомили в поліції Києва.

За даними поліції, приблизно о 6-й годині група з більше 150 осіб вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху "Маршу рівності".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Із учасниками акції спілкувалися співробітники поліції діалогу, однак вони відмовилися звільнити прохід.

У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Тоді поліція повідомила, що до управлінь доставляють 28 осіб, 5 правоохоронцям надають медичну допомогу.

Відомості внесенні до ЄРДР за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Згодом поліція повідомила про другу сутичку, в якій брали участь також учасники Маршу рівності.

"Надійшла інформація, що біля готелю "Опера" відбувається сутичка між активістами та учасниками маршу. Правоохоронці затримали близько 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, організація С14 заявила, що поліція застосувала силу проти націоналістів, які прийшли у центр Києва, щоб "висловити свій протест" проти проведення "Маршу рівності".

"Мирний санкціонований мітинг націоналістів та представників релігійних громад проти ЛГБТ-параду жорстко розігнали тактики Зозулі та необеркут", - заявили націоналісти.

Вони повідомили, що націоналісти прибули в центр міста, де має відбутися "Марш рівності", ще з вечора, а на ранок їх "оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом".

За повідомленням С14, затримано близько 20 осіб, багато травмовних.

Пізніше в С14 повідомили про ще один епізод протистояння між націоналістами та правоохоронцями.

"Біля Оперного театру поліція знову жорстко розігнала громадян, які прийшли забрати свої втрачені речі. Про це їм повідомив начальник Громбезпеки і тут же їх вдруге оточили і почали силове затримання", - заявив координатор С14 Сергій Мазур.

Як повідомляв iPress.ua, безпеку на Марші рівності забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.