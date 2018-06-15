"Марш рівності" в Києві охоронятимуть 5 тис правоохоронців
Про це розповів на брифінгу в п'ятницю перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає LB.ua.
"Очікується участь у марші 5 тис. осіб і, відповідно, буде аналогічна кількість правоохоронців - близько 5 тис. Кількість тих, хто безпосередньо забезпечуватиме порядок на марші, ми точно визначимо в неділю, виходячи з обстановки", - повідомив він.
Яровий наголосив, що в п'ятницю буде проведено координаційну нараду МВС з приводу підготовки до "Маршу рівності".
"У нас є інформація з соцмереж про те, що радикально налаштовані люди робитимуть спроби перешкодити цьому маршу. Ми зустрічаємося з лідерами різних організацій, щоб попередити про відповідальність за порушення, пов'язані з безпекою", - заявив він.
Нагадаємо, що посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.
Окрім того тридцять п'ять депутатів Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.
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