"Марш рівності" в Києві охоронятимуть 5 тис правоохоронців

Безпеку на "Марші рівності" в Києві 17 червня забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.

Про це розповів на брифінгу в п'ятницю перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає LB.ua.

"Очікується участь у марші 5 тис. осіб і, відповідно, буде аналогічна кількість правоохоронців - близько 5 тис. Кількість тих, хто безпосередньо забезпечуватиме порядок на марші, ми точно визначимо в неділю, виходячи з обстановки", - повідомив він.

Яровий наголосив, що в п'ятницю буде проведено координаційну нараду МВС з приводу підготовки до "Маршу рівності".

"У нас є інформація з соцмереж про те, що радикально налаштовані люди робитимуть спроби перешкодити цьому маршу. Ми зустрічаємося з лідерами різних організацій, щоб попередити про відповідальність за порушення, пов'язані з безпекою", - заявив він.