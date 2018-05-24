Поліція зафіксувала 4 інциденти з іноземними вболівальниками

В українську столицю вже прибуло близько 1 тисячі іноземних фанатів

Станом на сьогоднішній день від іноземних вболівальників, які прибули до Києва на фінал ЛЧ, надійшло 4 повідомлення про інциденти.

“На сьогодні інцидентів зафіксовано чотири. Це одна крадіжка, один застряг у ліфті, одне шахрайство і одна втрата мобільного телефона”, - сказав Крищенко.

Над розкриттям трьох злочинів поліція Києва наразі працює, зазначив він.

У столичній поліції очікують прибуття основної кількості іноземних футбольних вболівальників до Києва 25 травня у другій половині дня.

Також, Служба безпеки України заявляє про підготовку Росією можливої потужної кібератаки на українські державні структури напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.