CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на сьогоднішній день від іноземних вболівальників, які прибули до Києва на фінал ЛЧ, надійшло 4 повідомлення про інциденти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція зафіксувала 4 інциденти з іноземними вболівальниками
В українську столицю вже прибуло близько 1 тисячі іноземних фанатів
Фото: police.gov.ua
“На сьогодні інцидентів зафіксовано чотири. Це одна крадіжка, один застряг у ліфті, одне шахрайство і одна втрата мобільного телефона”, - сказав Крищенко.
Над розкриттям трьох злочинів поліція Києва наразі працює, зазначив він.
У столичній поліції очікують прибуття основної кількості іноземних футбольних вболівальників до Києва 25 травня у другій половині дня.
Також, Служба безпеки України заявляє про підготовку Росією можливої потужної кібератаки на українські державні структури напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.
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