Поліція затримала підозрюваного у вбивстві "Сармата", – Аброськін
"Вчора при спробі перетнути кордон в міжнародному аеропорту "Харків" працівниками кримінальної поліції був затриманий мешканець Дніпра, який обґрунтовано підозрюється та є одним із замовників вбивства громадського діяча, учасника АТО Віталія Олешка, котрий був вбитий 31.07.2018 року у Бердянську", – повідомив 17 грудня у Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
Про розкриття нападу на Олешка в МВС заявляли ще у вересні.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
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