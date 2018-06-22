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Політв'язень Володимир Балух у СІЗО Криму оголосив сухе голодування

Українське МЗС вимагає від Росії надати доступ до нього українським лікарям
Українець Володимир Балух, який перебуває у СІЗО Криму, оголосив сухе голодування.
Політв Фото: radiosvoboda.org

Про це виданню "15 минут" повідомив громадський захисник українця архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

"Спілкувався з Балухом. Володимир повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО вирішило виселити його з одиночної камери та перевести в загальну, адже вони вважають, що Володимир припинив голодування. Балух офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування", – розповів архієпископ.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила, що життя Володимира Балуха під загрозою. Міністерство вимагає від Росії надати доступ до нього українським лікарям.


Фото: facebook.com/zair.smedlya


Фото: facebook.com/zair.smedlya

Володимир Балух голодує станом на 22 червня вже 96 днів. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не веде документації щодо голодування українського активіста.

У червні підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Балуху до 14 серпня.

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22 06 2018 17:55
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