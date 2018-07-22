Половину плану дорожнього будівництва на 2018 рік виконали, – Гройсман
Про це прем'єр сказав під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства. За його словами, будівельна машина "йде повним ходом", ситуація на ринку непогана, але потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібні додаткові ресурси.
"Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально. Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об'єктів. Далі – у вересні – будемо розуміти, хто впорався із завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу", – заявив Гройсман.
Учасники наради наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. В Чернівецькій та Сумській області ситуація найгірша.
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua
Як зазначає "Урядовий портал", цього року на ремонт доріг виділене рекордне фінансування – понад 45 млрд грн. Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення склала 11,53 млрд грн. Обсяг фінансування заходів з підвищення безпеки доріг сягнув 2,6 млрд грн.
Нагадаємо, в межах саміту Україна-ЄС Європейський інвестиційний банк та очільники українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг.
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