Половину плану дорожнього будівництва на 2018 рік виконали, – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що понад 50% проектів дорожнього будівництва, запланованих на 2018 рік, виконані або перебувають на завершальній стадії.

Про це прем'єр сказав під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства. За його словами, будівельна машина "йде повним ходом", ситуація на ринку непогана, але потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібні додаткові ресурси.

"Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально. Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об'єктів. Далі – у вересні – будемо розуміти, хто впорався із завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу", – заявив Гройсман.

Учасники наради наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. В Чернівецькій та Сумській області ситуація найгірша.



Фото: kmu.gov.ua



Фото: kmu.gov.ua

Як зазначає "Урядовий портал", цього року на ремонт доріг виділене рекордне фінансування – понад 45 млрд грн. Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення склала 11,53 млрд грн. Обсяг фінансування заходів з підвищення безпеки доріг сягнув 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, в межах саміту Україна-ЄС Європейський інвестиційний банк та очільники українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг.