Польща домовилась з Росією про спрощення в'їзду в РФ польських вантажівок

Москва і Варшава також домовилися про додаткові квоти на перевезення Росією товарів з третіх країн

Польських водіїв вантажівок, які в’їжджатимуть на територію Росії, будуть менше контролювати. Це результат першого туру польсько-російських перемовин у Москві.

Польську делегацію очолив віце-міністр у відомстві інфраструктури та будівництва Єжи Шміт. Як дізналося "Польське радіо", польській стороні вдалося домовитися також про додаткові дозволи на перевезення Росією товарів з третіх країн.

Перемовини продовжувалися два дні і, як повідомив віце-міністр Єжи Шміт, вони "були важкими та емоційними".

"Ми декілька разів обмінювалися неприємними словами", - сказав представник польського уряду, нагадавши, що Росія протягом багатьох років намагається прогнати польських перевізників зі свого ринку.

Віце-міністр Шміт підкреслив, що польські водії можуть сподіватися ще цього року на додаткові квоти перевезення. Остаточно встановлено додактово 9,5 тис. дозволів на транспортування товарів з третіх країн. Віце-міністр інфраструктури та будівництва додав, що російська сторона зобов’язалася припинити практику переслідування польських водіїв з багаторазовими перевірками документів.

Перемовини продовжать 14 жовтня. Тоді Польща і Росія погодять деталі співпраці на наступний рік.