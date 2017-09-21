Польща домовилась з Росією про спрощення в'їзду в РФ польських вантажівок
Польську делегацію очолив віце-міністр у відомстві інфраструктури та будівництва Єжи Шміт. Як дізналося "Польське радіо", польській стороні вдалося домовитися також про додаткові дозволи на перевезення Росією товарів з третіх країн.
Перемовини продовжувалися два дні і, як повідомив віце-міністр Єжи Шміт, вони "були важкими та емоційними".
"Ми декілька разів обмінювалися неприємними словами", - сказав представник польського уряду, нагадавши, що Росія протягом багатьох років намагається прогнати польських перевізників зі свого ринку.
Віце-міністр Шміт підкреслив, що польські водії можуть сподіватися ще цього року на додаткові квоти перевезення. Остаточно встановлено додактово 9,5 тис. дозволів на транспортування товарів з третіх країн. Віце-міністр інфраструктури та будівництва додав, що російська сторона зобов’язалася припинити практику переслідування польських водіїв з багаторазовими перевірками документів.
Перемовини продовжать 14 жовтня. Тоді Польща і Росія погодять деталі співпраці на наступний рік.
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