Польща надішле Україні запит у справі про масові вбивства поляків в 1937-1938 роках

Поляки хочуть встановити імена всіх жертв, які загинули від рук НКВС

Польша має намір провести розслідування у справі масових вбивств поляків в СРСР в 1937-1938 роках. Для цього Інститут національної пам'яті Польщі надішле запити по справі про масові вбивства поляків прокуратурам Росії, Білорусі та України.

Про це пише газета Rzeczpospolita.

"Запити будуть складені цього місяця. Їх направлять до прокуратури Російської Федерації, Республіки Білорусь і України", - повідомив керівник слідчого відділу Інституту національної пам’яті (ІНП) в Щецині Марек Раб'єга.

Слідство має намір з'ясувати перелік жертв та імена співробітників НКВС, які брали участь у масових вбивствах поляків. Також ІНП хоче знати чи ці працівники НКВС ще живі.

Операція зі знищення поляків на території СРСР розпочалась за наказом народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова 15 серпня 1937 року і тривала до 15 листопада 1938 року. У її рамках було заарештовано і засуджено 139 835 людей. Із цієї кількості 111 091 людину було засуджено до смертної кари, решту - відправлено до концтаборів.

В Україні поляків розстрілювали у Биківні, у Вінниці, поблизу Житомира та Хмельницького. Інститут національної пам’яті Польщі має намір дослідити місця масових розстрілів поляків в Україні, Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Польща збирається надрукувати паспорти із зображенням Меморіалу орлят у Львові.

На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послові Польщі Яну Пєкло через пропозицію зобразити на сторінках польських паспортів зображення польського військового кладовища.

Меморіал орлят у Львові - польське військове кладовище, частина Личаківського кладовища, на якому поховані учасники боїв проти Західноукраїнської народної республіки у 1918-20 роках та проти більшовиків.

В свою чергу, польські журналісти, експерти, діячі культури та представники громадських організацій збирають підписи під зверненням до міністерства внутрішніх справ Польщі, закликаючи виключити з конкурсу ілюстрацій для нового закордонного паспорта зображення Меморіалу орлят у Львові та Гострої брами у Вільнюсі.