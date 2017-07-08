Україна вручила ноту послові Польщі через зображення Львова на сторінках польських паспортів

Такі дії є "недружніми»"щодо України

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послові Польщі Яну Пєкло через пропозицію зобразити на сторінках польських паспортів зображення польського військового кладовища Меморіал орлят, яке знаходиться на території Львова.

Про це "Громадському" повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

За її словами, такі дії є "недружніми»"щодо України. У МЗС закликають утриматися від політизації історичних фактів, що можуть зашкодити партнерству України та Польщі.

29 липня повідомлялося, що Польща надрукує паспорти із зображенням Меморіалу орлят у Львові.

На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.

Меморіал орлят у Львові — польське військове кладовище, частина Личаківського кладовища, на якому поховані учасники боїв проти Західноукраїнської народної республіки у 1918-20 роках та проти більшовиків.