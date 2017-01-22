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Польща отримала перші американські ракети

Вартість польсько-американського договору становить понад 213,5 млн євро
На авіабазу тактичного значення Кшесини в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу "повітря-поверхня".
Польща отримала перші американські ракети Фото: defence24.pl

Про це повідомив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, інформує "Радіо Польщі".

Міністерство національної оборони країни підписало договір на купівлю сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до 1000 кілометрів і вражати цілі на землі.

Ракетами будуть оснащуватися винищувачі F-16, які знаходяться на базах в Познані та місті Ласки недалеко від Лодзі.

Як повідомив Держдепартамент США, який дав згоду на підписання контракту з Польщею, ця угода "зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО".

Виробником ракет і літаків F-16 є американський концерн Lockheed Martin. Вартість польсько-американського договору становить 940 млн злотих (понад 213,5 млн євро).

Нагадаємо, що в німецькому порту Бремерхафен вивантажели бойову техніку Третьої бригади Четвертої дивізії Армії США.

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