Польща отримала перші американські ракети

На авіабазу тактичного значення Кшесини в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу "повітря-поверхня".

Про це повідомив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, інформує "Радіо Польщі".

Міністерство національної оборони країни підписало договір на купівлю сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до 1000 кілометрів і вражати цілі на землі.

Ракетами будуть оснащуватися винищувачі F-16, які знаходяться на базах в Познані та місті Ласки недалеко від Лодзі.

Як повідомив Держдепартамент США, який дав згоду на підписання контракту з Польщею, ця угода "зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО".

Виробником ракет і літаків F-16 є американський концерн Lockheed Martin. Вартість польсько-американського договору становить 940 млн злотих (понад 213,5 млн євро).

Нагадаємо, що в німецькому порту Бремерхафен вивантажели бойову техніку Третьої бригади Четвертої дивізії Армії США.