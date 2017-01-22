Польща отримала перші американські ракети
Про це повідомив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, інформує "Радіо Польщі".
Міністерство національної оборони країни підписало договір на купівлю сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до 1000 кілометрів і вражати цілі на землі.
Ракетами будуть оснащуватися винищувачі F-16, які знаходяться на базах в Познані та місті Ласки недалеко від Лодзі.
Як повідомив Держдепартамент США, який дав згоду на підписання контракту з Польщею, ця угода "зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО".
Виробником ракет і літаків F-16 є американський концерн Lockheed Martin. Вартість польсько-американського договору становить 940 млн злотих (понад 213,5 млн євро).
Нагадаємо, що в німецькому порту Бремерхафен вивантажели бойову техніку Третьої бригади Четвертої дивізії Армії США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: