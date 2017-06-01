У Німеччині вивантажили бойову техніку США для стримування агресії Росії
Підрозділи бригади протягом 9 місяців будуть перебувати в державах східного флангу НАТО в рамках здійснюваної адміністрацією США програми зміцнення обороноздатності союзників по НАТО і стримування Росії.
В цілому до Німеччини було направлено понад 300 бойових машин, інформує ABCnews.
US Army tanks arrive in Germany to be moved into Eastern Europe "to maintain peace and prosperity" & protect allies. https://t.co/9z3joir4gt pic.twitter.com/CH2Oa6MNKA— ABC News (@ABC) 6 січня 2017 р.
У Бремерхафені вивантажються 87 важких танків "Абрамс", 144 бойових машини "Бредлі" і 18 самохідних гаубиць "Паладин", а також більш легкі "Страйкер" і понад 400 "Хаммерів" і подібних до них машин декількох різновидів, включаючи і збройні.
Разом з технікою підтримки, яка не несе озброєння, йдеться про 446 гусеничних і 907 колісних машин, а також 650 трейлерів. Вивантаження відбуватиметься протягом декількох днів.
Потім, 7-14 січня, техніка буде переміщена в райони зосередження в Польщі. Для транспортування планується використовувати в основному залізницю, однак частина машин піде своїм ходом.
Розміщення має завершитися до лютого: в Польщі облаштується штаб бригади, а інші її частини розподіляться між країнами Балтії. Ще один батальйон буде в Болгарії і Румунії і, нарешті, ще один – в Німеччині.
Основний особовий склад бригади – 3,5 тисяч військових – прибуде літаками в найближчі дні.
З бази Форт-Драм в штаті Нью-Йорк передислокуються в цілому більше 60 вертольотів, включаючи 50 бойових "Чорних яструбів", а з Форт-Блісса в Техасі – 24 бойових вертольоти "Апач".
Нагадаємо, що Росія будує нову ракетну базу під Калінінградом, яка, за словами експертів, може стати епіцентром третьої світової війни.
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