Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща погрожує зірвати саміт ЄС через переобрання Дональда Туска

Міністр закордонних справ країни Вітольд Ващиковський заявив, що Польща "зробить усе", аби не допустити голосування з цього питання
Польща, яка намагається заблокувати переобрання Дональда Туска президентом Європейської ради, погрожує зірвати четверговий саміт ЄС.
Польща погрожує зірвати саміт ЄС через переобрання Дональда Туска Дональд Туск. Фото: m.dziennik.pl

Правляча партія "Право і справедливість" давно була проти Дональда Туска, який є одним із керівників польської партії "Громадянська платформа".

Така ворожість серед представників однієї країни - досить незвичне явище для політики ЄС. Втім, як очікують, пан Туск отримає достатню підтримку, щоб зберегти свою посаду, інформує BBC Україна.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала новий 30-місячний термін для пана Туска, заявивши, що його переобрання буде "ознакою стабільності".

Як президент Європейської ради він відіграватиме важливу роль у переговорах про вихід Британії з ЄС.

Зустріч лідерів ЄС в Брюсселі, яка відбудеться у четвер, стане останньою, на якій буде присутня британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей до офіційного початку "брекзиту".

Влада Польщі відчайдушно намагається запобігти переобранню Туска президентом Європейської Ради на другий термін.

Натомість польський уряд запропонував свого кандидата - маловідомого польського євродепутата Яцека Саріуша-Вольського.

В інтерв'ю польському телебаченню, міністр закордонних справ Ващиковський заявив, що його країна може навіть зірвати весь саміт, аби запобігти переобранню пана Туска.

"Ми поінформуємо наших партнерів, що під загрозою - весь саміт, якщо вони наполягатимуть на голосуванні сьогодні", - сказав він телекомпанії TVN24.

На питання, чи накладе Польща вето на висновки саміту, аби зірвати переобрання, пан Ващиковський сказав, що це - "журналістські спекуляції", але зазначив, що така тактика "можлива".

Нагадаємо, що раніше Міноборони Польщі оприлюднило відеозапис з розмовою тодішніх прем’єрів Польщі і Росії Дональда Туска і Володимира Путіна після Смоленської катастрофи. На відеозаписі Володимир Путін та екс-глава МНС Сергій Шойгу пояснюють Туску, що якщо б літак продовжив рух ще 800 м, то міг би зіткнутися з будівлею, де розташовані фабричні цехи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2017 16:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.