Польща погрожує зірвати саміт ЄС через переобрання Дональда Туска
Правляча партія "Право і справедливість" давно була проти Дональда Туска, який є одним із керівників польської партії "Громадянська платформа".
Така ворожість серед представників однієї країни - досить незвичне явище для політики ЄС. Втім, як очікують, пан Туск отримає достатню підтримку, щоб зберегти свою посаду, інформує BBC Україна.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала новий 30-місячний термін для пана Туска, заявивши, що його переобрання буде "ознакою стабільності".
Як президент Європейської ради він відіграватиме важливу роль у переговорах про вихід Британії з ЄС.
Зустріч лідерів ЄС в Брюсселі, яка відбудеться у четвер, стане останньою, на якій буде присутня британський прем'єр-міністр Тереза Мей до офіційного початку "брекзиту".
Влада Польщі відчайдушно намагається запобігти переобранню Туска президентом Європейської Ради на другий термін.
Натомість польський уряд запропонував свого кандидата - маловідомого польського євродепутата Яцека Саріуша-Вольського.
В інтерв'ю польському телебаченню, міністр закордонних справ Ващиковський заявив, що його країна може навіть зірвати весь саміт, аби запобігти переобранню пана Туска.
"Ми поінформуємо наших партнерів, що під загрозою - весь саміт, якщо вони наполягатимуть на голосуванні сьогодні", - сказав він телекомпанії TVN24.
На питання, чи накладе Польща вето на висновки саміту, аби зірвати переобрання, пан Ващиковський сказав, що це - "журналістські спекуляції", але зазначив, що така тактика "можлива".
Нагадаємо, що раніше Міноборони Польщі оприлюднило відеозапис з розмовою тодішніх прем’єрів Польщі і Росії Дональда Туска і Володимира Путіна після Смоленської катастрофи. На відеозаписі Володимир Путін та екс-глава МНС Сергій Шойгу пояснюють Туску, що якщо б літак продовжив рух ще 800 м, то міг би зіткнутися з будівлею, де розташовані фабричні цехи.
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