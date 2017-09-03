Польща погрожує зірвати саміт ЄС через переобрання Дональда Туска

Міністр закордонних справ країни Вітольд Ващиковський заявив, що Польща "зробить усе", аби не допустити голосування з цього питання

Польща, яка намагається заблокувати переобрання Дональда Туска президентом Європейської ради, погрожує зірвати четверговий саміт ЄС.

Правляча партія "Право і справедливість" давно була проти Дональда Туска, який є одним із керівників польської партії "Громадянська платформа".

Така ворожість серед представників однієї країни - досить незвичне явище для політики ЄС. Втім, як очікують, пан Туск отримає достатню підтримку, щоб зберегти свою посаду, інформує BBC Україна.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала новий 30-місячний термін для пана Туска, заявивши, що його переобрання буде "ознакою стабільності".

Як президент Європейської ради він відіграватиме важливу роль у переговорах про вихід Британії з ЄС.

Зустріч лідерів ЄС в Брюсселі, яка відбудеться у четвер, стане останньою, на якій буде присутня британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей до офіційного початку "брекзиту".

Влада Польщі відчайдушно намагається запобігти переобранню Туска президентом Європейської Ради на другий термін.

Натомість польський уряд запропонував свого кандидата - маловідомого польського євродепутата Яцека Саріуша-Вольського.

В інтерв'ю польському телебаченню, міністр закордонних справ Ващиковський заявив, що його країна може навіть зірвати весь саміт, аби запобігти переобранню пана Туска.

"Ми поінформуємо наших партнерів, що під загрозою - весь саміт, якщо вони наполягатимуть на голосуванні сьогодні", - сказав він телекомпанії TVN24.

На питання, чи накладе Польща вето на висновки саміту, аби зірвати переобрання, пан Ващиковський сказав, що це - "журналістські спекуляції", але зазначив, що така тактика "можлива".

Нагадаємо, що раніше Міноборони Польщі оприлюднило відеозапис з розмовою тодішніх прем’єрів Польщі і Росії Дональда Туска і Володимира Путіна після Смоленської катастрофи. На відеозаписі Володимир Путін та екс-глава МНС Сергій Шойгу пояснюють Туску, що якщо б літак продовжив рух ще 800 м, то міг би зіткнутися з будівлею, де розташовані фабричні цехи.