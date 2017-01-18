Польща збільшила видачу віз українцям за рік на 27%

Торік польські консульства в Україні видали українцям загалом 1 млн 264 тис. 593 візи, що на 27% більше, ніж у 2015 році, коли видали понад 922 тис. віз.

Про це поінформували в Міністерстві закордонних справ Польщі на запит "Укрінформ".

Польські консульські установи в 2016 році видали українцям більше національних віз (тип D) – 705 тис. 852 (55,8%), ніж шенгенських (558 тис. 741 – 44,2%).

Як і у попередні роки, найбільше віз видало генконсульство Польщі у Львові – понад 515 тис., або майже 40% з усіх виданих віз в Україні. У Луцьку польське консульство видало загалом понад 288 тис. віз, у Києві – понад 145 тис., у Вінниці – більше 139 тис. віз, у Харкові – понад 125 тис., в Одесі – понад 50 тис.

У порівнянні з 2015 роком, найбільший стрибок у кількості виданих віз зафіксовано у польських консульствах у Харкові (понад 40%) та у Львові (понад 26%).

Нагадаємо, що уряд Угорщини прийняв рішення скасувати плату за національні візи для громадян України.