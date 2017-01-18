Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща збільшила видачу віз українцям за рік на 27%

Генконсульство Польщі у Львові торік видало понад 515 тис. віз українцям
Торік польські консульства в Україні видали українцям загалом 1 млн 264 тис. 593 візи, що на 27% більше, ніж у 2015 році, коли видали понад 922 тис. віз.
Польща збільшила видачу віз українцям за рік на 27% Фото: newsukraine.com.ua

Про це поінформували в Міністерстві закордонних справ Польщі на запит "Укрінформ".

Польські консульські установи в 2016 році видали українцям більше національних віз (тип D) – 705 тис. 852 (55,8%), ніж шенгенських (558 тис. 741 – 44,2%).

Як і у попередні роки, найбільше віз видало генконсульство Польщі у Львові – понад 515 тис., або майже 40% з усіх виданих віз в Україні. У Луцьку польське консульство видало загалом понад 288 тис. віз, у Києві – понад 145 тис., у Вінниці – більше 139 тис. віз, у Харкові – понад 125 тис., в Одесі – понад 50 тис.

У порівнянні з 2015 роком, найбільший стрибок у кількості виданих віз зафіксовано у польських консульствах у Харкові (понад 40%) та у Львові (понад 26%).

Нагадаємо, що уряд Угорщини прийняв рішення скасувати плату за національні візи для громадян України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2017 20:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat