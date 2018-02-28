Польська делегація летить в Ізраїль через скандальний закон про Інститут нацпам’яті

Високопоставлена делегація польського уряду полетить в Ізраїль в середу, 28 лютого, для обговорення скандального закону про Інститут національної пам'яті Польщі, що передбачає покарання з публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю, передає AFP.

У заяві ізраїльського Міністерства закордонних справ сказано, що польську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький.

Ізраїльську сторону очолить генеральний директор МЗС Юваль Ротем за участі істориків, юристів, дипломатів і представника Яд Вашем - меморіалу жертв Голокосту.

"Мета діалогу - зберегти історичну правду та не допустити шкоди для свободи досліджень та свободи слова", - йдеться в заяві.

Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.