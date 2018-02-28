Польська делегація летить в Ізраїль через скандальний закон про Інститут нацпам’яті
Про це повідомили в МЗС Ізраїлю, передає AFP.
У заяві ізраїльського Міністерства закордонних справ сказано, що польську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький.
Ізраїльську сторону очолить генеральний директор МЗС Юваль Ротем за участі істориків, юристів, дипломатів і представника Яд Вашем - меморіалу жертв Голокосту.
"Мета діалогу - зберегти історичну правду та не допустити шкоди для свободи досліджень та свободи слова", - йдеться в заяві.
Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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