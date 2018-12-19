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Польські прикордонники закривають пішохідний перетин кордону в Угринові

Наприкінці року закінчується дія пілотного проекту з пішохідного перетину кордону на автомобільному пункті пропуску "Долгобичув-Угринів"
Польські прикордонники заявили, що пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею у Львівській області "Угринів-Долгобичув" працюватиме до кінця цього року, а опісля його робота не може бути продовжена.
Польські прикордонники закривають пішохідний перетин кордону в Угринові Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Наприкінці року закінчується дія пілотного проекту з пішохідного перетину кордону на автомобільному пункті пропуску "Долгобичув-Угринів". Проте тимчасовий характер інфраструктури, облаштованої для пішохідного руху, створює багато загроз і не дозволяє продовжити пілотний проект в його нинішньому вигляді, інформує "Європейська правда" з посиланням на повідомлення польських прикордонників.

"Крім того, з огляду на збільшення часу очікування перетину кордону людьми, які подорожують автобусом, виправданим є використання автобусних переїздів за їх прямим призначенням", - йдеться у заяві.

Львівські прикордонники наразі не отримували офіційних документів про закриття пішохідного переходу в Угринові, повідомляє ZAXID.NET.

"Дія експерименту справді завершується. Ми чули про те, що пішохідний пункт пропуску мають намір закрити, але наразі очікуємо на офіційні документи від польських колег. Ймовірно, завтра-післязавтра отримаємо всі документи і тоді будемо знати точно, що буде з цим пунктом", – пояснила виданню речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" відкритий у 2014 році. Від початку роботи він призначений для перетину кордону автомобільним транспортом. Проте влітку 2015 року там розпочали експериментальний проект на півроку та облаштували піший перехід.

Відтоді дію пілотного проекту постійно продовжували, часто після того, як польські прикордонники видавали рекомендацію зупинити піший перетин кордону.

За даними польських прикордонників, щодоби пішохідним переходом у пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" користуються близько 850 людей.

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19 12 2018 10:33
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