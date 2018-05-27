Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці пам'ятника у Грушовичах немає могил воїнів УП
"Археологічні та медико-правові дослідження не дали підстав для визнання того, що на місці демонтованого пам'ятника на честь УПА були колективні або окремі могили членів цього українського утворення", - сказано на сторінці польського інституту національної пам'яті у Twitter.
Зазначається також, що в результаті археологічних досліджень на цьому місці були виявлені цивільні поодинокі поховання 16 осіб, серед яких чоловіки, жінки та діти. Ексгумація цих останків не проводилася.
BPiI IPN w późnych godzinach wieczornych zakończyło prace archeologiczne na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach. W wyniku prac ujawniono cywilne, pojedyncze pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci. Szczątków nie ekshumowano. pic.twitter.com/90KJkLxK00— Poszukiwania IPN (@poszukiwaniaipn) 26 мая 2018 г.
Нагадаємо, 24 травня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що в археологічних розкопках польського Інституту національної пам'яті у Грушовичах бере участь секретар державної комісії з питань увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.
У квітні 2017 року активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля.
У відповідь український Інститут національної пам'яті призупинив процес легалізації польських меморіальних об'єктів на території України з вимогою об'єктивного розслідування фактів знищення українських місць пам'яті в Польщі за період від 2014 по 2017 рр. через відсутність реакції Варшави.
Пізніше польскій Інститут національної пам'яті запропонував українській стороні взяти участь в археологічних розкопках на кладовищі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення