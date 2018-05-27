Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці пам'ятника у Грушовичах немає могил воїнів УП

У польському ІНП заявили, що виявили лише цивільні поодинокі поховання 16 осіб

Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці надгробного пам'ятника воїнам Української повстанської армії немає відповідних поховань.

"Археологічні та медико-правові дослідження не дали підстав для визнання того, що на місці демонтованого пам'ятника на честь УПА були колективні або окремі могили членів цього українського утворення", - сказано на сторінці польського інституту національної пам'яті у Twitter.

Зазначається також, що в результаті археологічних досліджень на цьому місці були виявлені цивільні поодинокі поховання 16 осіб, серед яких чоловіки, жінки та діти. Ексгумація цих останків не проводилася.