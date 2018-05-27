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Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці пам'ятника у Грушовичах немає могил воїнів УП

У польському ІНП заявили, що виявили лише цивільні поодинокі поховання 16 осіб
Польський Інститут національної пам'яті заявив, що на місці надгробного пам'ятника воїнам Української повстанської армії немає відповідних поховань.
Польський Інститут національної пам Фото: @ipngovpl

"Археологічні та медико-правові дослідження не дали підстав для визнання того, що на місці демонтованого пам'ятника на честь УПА були колективні або окремі могили членів цього українського утворення", - сказано на сторінці польського інституту національної пам'яті у Twitter.

Зазначається також, що в результаті археологічних досліджень на цьому місці були виявлені цивільні поодинокі поховання 16 осіб, серед яких чоловіки, жінки та діти. Ексгумація цих останків не проводилася.

 

Нагадаємо, 24 травня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що в археологічних розкопках польського Інституту національної пам'яті у Грушовичах бере участь секретар державної комісії з питань увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.

У квітні 2017 року активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля.

У відповідь український Інститут національної пам'яті призупинив процес легалізації польських меморіальних об'єктів на території України з вимогою об'єктивного розслідування фактів знищення українських місць пам'яті в Польщі за період від 2014 по 2017 рр. через відсутність реакції Варшави.

Пізніше польскій Інститут національної пам'яті запропонував українській стороні взяти участь в археологічних розкопках на кладовищі.

 

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27 05 2018 17:37
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