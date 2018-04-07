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Польський прем'єр: 1,5 млн українців не зареєстровані біженцями, бо їм легко знайти роботу

Із такою заявою Моравецький виступив перед депутатами Європейського парламенту у середу
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що 1,5 млн українців у Польщі не зареєструвались біженцями тільки тому, що "у Польщі легко знайти роботу".
Польський прем Матеуш Моравєцький. Фото: ЕРА/UPG

"У Європейському парламенті Матеуш Моравецький говорить, що 1,5 млн українців у Польщі не зареєстровані біженцями тільки тому, що у Польщі легко знайти роботу", - процитував у Twitter слова Моравецького польський журналіст Павел Вронскі.

У своєму виступі Моравецький зазначив, що у той час, як Євросоюз бореться з притоком біженців та мігрантів, у Польщі проживають "1,5 млн українців, які втекли зі своєї країни", інформує видання Interia Fakty.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Польщі неодноразово заявляв, що "після нападу Росії на Україну Польща прийняла мільйони українців".

Таким чином, Варшава виправдовує перед ЄС свою відмову приймати шукачів притулку з країн Африки та Близького Сходу.

Українська сторона спростовувала ці заяви. Зокрема, посольство України в Польщі оприлюднювало заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

Згідно з даними Євростату, у минулому році притулок у Польщі попросили 300 українців.

Загалом, у минулому році про притулок у ЄС попросили майже 9 тисяч українців, що значно менше у порівнянні з останніми кількома роками.

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04 07 2018 12:41
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