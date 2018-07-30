Полторак попросив в уряду 4,5 мільярди для підвищення виплати бійцям
"На початку 2016 року мінімальне грошове забезпечення військових складало 7 тис. грн. На той час це була досить значна сума, яка становила близько 5 розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розміру середньої зарплати по країні. Підвищення соцстандартів з 1 січня 2017 року ... призвело до погіршення матеріального стану військовослужбовців, що спровокувало відтік військовослужбовців", - повідомили у прес-центрі ЗСУ.
Грошове забезпечення військовослужбовця першого року служби складає 7,5 тис. грн при середній зарплаті по країні 8,7 тис. грн.
Зазначається, що наразі "опрацьовується питання щодо збільшення з 1 жовтня 2018 року мінімального грошового забезпечення рядовому складу – до 9 тис. грн., офіцерському складу – до 15,3 тис. грн".
"Для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 року потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 4,5 млрд.грн., що необхідно врахувати під час доопрацювання показників видатків держбюджету на 2018 рік", - зазначили у ЗСУ.
Також у ЗСУ заявили, що недостатній рівень грошового забезпечення є основною причиною звільнення військових після закінчення контракту.
"З січня по червень звільнилося 11 тисяч офіцерів та контрактників, що мали військовий досвід, ще 18 тисяч має звільнитися до кінця 2018 року", - заявили у ЗСУ.
Нагадаємо, Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону "Про бюджет США на 2019 на потреби національної оборони", який передбачає виділення Україні 250 млн дол. $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.
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