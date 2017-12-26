Помер автор "Голубого вагона" Володимир Шаїнський
За словами вдови, Шаїнський помер в ніч на 25 грудня.
Син композитора В'ячеслав Шаїнський повідомив, що Володимира Яковича можуть поховати в США, - повідомляє РЕН ТВ.
Композитор народився в Києві 12 грудня 1925 року, в 1941 році його сім'я була евакуйована в Ташкент. Після війни в 1945 році вступив в МДК імені П. І. Чайковського на оркестровий факультет.
Він написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно: "Голубой вагон", "Пусть бегут неуклюже" з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку, "Улыбка" з "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка", - загалом понад 40 фільмів.
Його пісні співали Майя Кристалінська, Людмила Зикіна, Анна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова, Лев Лещенко. Серед найвідоміших "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду", "Родительский дом", "Через две зимы" і інші.
До 2000 року Шаїнський жив і працював в Москві, з 2000 року жив в Ізраїлі, в 2004 році переїхав до США, де отримав посвідку на проживання.
Нагадаємо, у Лондоні на 56-му році життя помер російський оперний співак, депутат Держдуми РФ Дмитро Хворостовський.
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