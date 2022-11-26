Помер голова МЗС Білорусі

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер у суботу, 26 листопада.

Про це заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

Зазначимо, що Макей обіймав посаду глави МЗС за режиму диктатора Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше Макей обіцяв, що його країна "не завдасть удару по Україні і виступає проти застосування будь-якої зброї".

Також ми писали, що Макей почав загрожувати країнам Заходу через пропозицію України розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні з Білоруссю.