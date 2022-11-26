ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер у суботу, 26 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер голова МЗС Білорусі
Фото: РБК-Україна
Про це заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.
Зазначимо, що Макей обіймав посаду глави МЗС за режиму диктатора Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.
Нагадаємо, раніше Макей обіцяв, що його країна "не завдасть удару по Україні і виступає проти застосування будь-якої зброї".
Також ми писали, що Макей почав загрожувати країнам Заходу через пропозицію України розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні з Білоруссю.
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26 11 2022 17:39 МЕДІА
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