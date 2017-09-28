Помер Х'ю Хефнер - засновник журналу Playboy
Про це повідомляє журнал у своєму акаунті в Twitter.
American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4— Playboy (@Playboy) 28 вересня 2017 р.
Представник Playboy Enterprises уточнив, що засновник компанії і журналу помер в середу, 27 вересня, від природних причин в своєму будинку The Playboy Mansion в оточенні близьких йому людей.
Х'ю Хефнер на прізвисько ГЕФ став відомим завдяки випуску журналу Playboy, перший номер якого вийшов у грудні 1953 року. Обкладинку журналу прикрасило фото Мерлін Монро. Цей випуск розійшовся тиражем в 70 тисяч екземплярів (за перший тиждень було продано три чверті тиражу).
Крім видання журналу Х'ю Хефнер прославився і свої особняком - Playboy Mansion, де влаштовував різні вечірки.
Як повідомляв iPress.ua, 21 вересня у віці 94 років померла спадкоємиця засновника косметичної корпорації L'Oreal, одна з найбагатших жінок у світі Ліліан Беттанкур.
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