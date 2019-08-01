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Помер колишній чиновник "Укрзалізниці" Максим Бланк

Колишній чиновник помер у результаті хвороби
Колишній перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Максим Бланк помер.
Помер колишній чиновник "Укрзалізниці" Максим Бланк Максим Бланк. Фото: gordonua.com

За словами співрозмовника агентства "Українські новини", Бланк помер унаслідок захворювання, діагнозу на цей момент не оприлюднено.

Бланк займав посаду першого заступника гендиректора "Укрзалізниці" з квітня 2014 року до лютого 2016 року.

2015 року Бланк підписав укази про звільнення всього керівництва Південно-Західної залізниці, ці документи були успішно оскаржені в суді.

Згідно з матеріалами журналістських розслідувань, Бланка неодноразово звинувачували в корупційних діях. Наприклад, після звільнення керівника УЗ Бориса Остапюка СБУ знайшло 7 млн грн і 1 млн дол. у будинку Максима Бланка. Також у 2014 році Генпрокуратура порушила 4 кримінальні провадження, згідно з якими встановлено, що посадові особи "Укрзалізниці" завдали збитків інтересам держави на суму 909 мільйонів гривень у сфері державних закупівель. Максим Бланк був причетний до придбання дизпалива за завищеними цінами і перерахування бюджетних коштів підприємствам анексованого Криму.

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08 01 2019 16:15
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