Помер колишній чиновник "Укрзалізниці" Максим Бланк
За словами співрозмовника агентства "Українські новини", Бланк помер унаслідок захворювання, діагнозу на цей момент не оприлюднено.
Бланк займав посаду першого заступника гендиректора "Укрзалізниці" з квітня 2014 року до лютого 2016 року.
2015 року Бланк підписав укази про звільнення всього керівництва Південно-Західної залізниці, ці документи були успішно оскаржені в суді.
Згідно з матеріалами журналістських розслідувань, Бланка неодноразово звинувачували в корупційних діях. Наприклад, після звільнення керівника УЗ Бориса Остапюка СБУ знайшло 7 млн грн і 1 млн дол. у будинку Максима Бланка. Також у 2014 році Генпрокуратура порушила 4 кримінальні провадження, згідно з якими встановлено, що посадові особи "Укрзалізниці" завдали збитків інтересам держави на суму 909 мільйонів гривень у сфері державних закупівель. Максим Бланк був причетний до придбання дизпалива за завищеними цінами і перерахування бюджетних коштів підприємствам анексованого Криму.
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