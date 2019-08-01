Помер колишній чиновник "Укрзалізниці" Максим Бланк

Колишній перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Максим Бланк помер.

За словами співрозмовника агентства "Українські новини", Бланк помер унаслідок захворювання, діагнозу на цей момент не оприлюднено.

Бланк займав посаду першого заступника гендиректора "Укрзалізниці" з квітня 2014 року до лютого 2016 року.

2015 року Бланк підписав укази про звільнення всього керівництва Південно-Західної залізниці, ці документи були успішно оскаржені в суді.

Згідно з матеріалами журналістських розслідувань, Бланка неодноразово звинувачували в корупційних діях. Наприклад, після звільнення керівника УЗ Бориса Остапюка СБУ знайшло 7 млн грн і 1 млн дол. у будинку Максима Бланка. Також у 2014 році Генпрокуратура порушила 4 кримінальні провадження, згідно з якими встановлено, що посадові особи "Укрзалізниці" завдали збитків інтересам держави на суму 909 мільйонів гривень у сфері державних закупівель. Максим Бланк був причетний до придбання дизпалива за завищеними цінами і перерахування бюджетних коштів підприємствам анексованого Криму.