Пішов з життя лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо

Китайський правозахисник Лю Сяобо, який отримав Нобелівську премію миру, помер у віці 61 року.

Він помер у лікарні на північному сході Китаю.

Наприкінці червня смертельно хворого нобелівського лауреата випустили з китайської в'язниці. За місяць до цього в нього виявили рак печінки в останній стадії, - повідомляє ВВС.

У 2009 році Лю Сяобо засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у "підбурюванні до підриву державного ладу".

Лю Сяобо був одним з авторів поширеної в інтернеті "Хартії 08", що містила заклики до демократизації в Китаї. Він уже сидів у в'язниці після кривавих подій на площі Тяньаньмень у 1989 році, коли разом з іншими інтелектуалами закликав владу країни і силовиків не влаштовувати розправи над студентами.

У 2010 році, вже перебуваючи в ув'язненні, Лю Сяобо був удостоєний Нобелівської премії миру за "тривалу боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї". Влада КНР назвала рішення нобелівського комітету "непристойним". Стілець лауреата під час вручення премії в Осло залишився порожнім, дружину правозахисника помістили під домашній арешт.