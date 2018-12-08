Помер лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Найпол
Найпол народився на Тринідаді і Тобаго, коли архіпелаг ще був британською колонією. Майбутній письменник був удостоєний урядової стипендії, що дало йому право потрапити в Оксфорд, а пізніше оселитися в Лондоні, повідомляє Euronews.
Найпол написав понад 30 книг. Найвідомішими його творами стали романи "Будинок для містера Бісваса" (1961), "Територія пітьми" (1964), "У підвішеному стані" (1971), "Коліно річки" (1979).
1993 року Найпол став першим лауреатом літературної премії Девіда Коена, а 2001 року - Нобелівської премії "за об'єднання проникливої розповіді й непохитної чесності у творах, що змушують нас задуматися над фактами, які обговорювати не заведено".
2018 року роман "У підвішеному стані" був включений у шорт-ліст "Золотого букера" як одна з кращих книг за 50-річну історію премії.
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