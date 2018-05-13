Помер суддя Бобровник
Інформацію про це підтвердили у прес-службі Солом'янського суду, пише "Українська правда".
Причина смерті не уточнюється, однак, за інформацією "РБК-Україна", Бобровник помер унаслідок серцевого нападу в кареті швидкої допомоги.
Нагадаємо, Олександра Бобровника 1980 року народження призначили на посаду судді Солом’янського райсуду Києва у червні 2007 року – тоді його обрали на п’ять років. У 2012 році постановою Верховної Ради Бобровник став обіймати цю посаду безстроково.
Бобровник розглядав справу відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова і 7 березня 2017 року затвердив рішення про його арешт, встановивши заставу у 100 млн грн.
22 квітня 2017 року Бобровник відмовився заарештувати екс-нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки.
На початку 2018 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо Олександра Бобровника, якого раніше звинуватили у хабарництві та вживанні алкоголю на робочому місці.
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