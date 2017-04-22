Суд відпустив Мартиненка на поруки

погодився відпустити Мартиненко на поруки народних депутатів і міністрів від "Народного фронту". Список поручителів налічує понад 20 осіб.

Солом'янський районний суд Києва близько 10:30 в суботу продовжив засідання, на якому має бути обрано запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка.

Спочатку суд пішов до нарадчої кімнати для винесення рішення, чи можна відпустити Мартиненко на поруки депутатів.

Згодом, суддя Олександр Бобровник вийшов з нарадчої кімнати. Він погодився відпустити Мартиненко на поруки народних депутатів і міністрів від "Народного фронту". Список поручителів налічує понад 20 осіб, повідомляє LB.ua.

Згідно з рішенням суду, Мартиненка відпускають під особисте зобов’язання низки депутатів, а також міністра інфраструктури Володимира Омеляна, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.



Фото: facebook.com/automaidan

До будівлі Солом'янського райсуду приїхав заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

У коментарі журналістам Холодницький сказав, що всередину суду заходити не збирається, щоб не давати підстав говорити про тиск на суд.

"[Судовий процес проходить] цивілізованіше, ніж було з іншим підозрюваним [Романом Насирова] місяць тому. Але слова, які довелося почути вчора з боку сторони захисту та інших громадських діячів в сторону прокуратури, в сторону суду у мене викликають занепокоєння. Ці фактичні загрози , умисне спотворення імен та прізвищ судді - дешевий популізм, спроба показати свою перевагу. Ми в своїй позиції впевнені, прокурори якісно виконують свою роботу і не ведуться на провокації", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, що екс-депутата затримали 20 квітня.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.