Миколу Мартиненка затримано у справі СхідГЗК

Колишнього народного депутата Миколу Мартиненка затримано у справі про виведення грошей з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як повідомив у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, САП погодила повідомлення про підозру Мартиненка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 року до 2016 року злочинною організацією в складі посадових осіб СхідГЗК, посадових осіб Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а також групою осіб, які мали контроль над зазначеними підприємствами, в тому числі Мартиненка, була здійснена розтрата коштів СхідГЗК в розмірі 17,28 млн доларів шляхом неправомірного ув'язнення і подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату СхідГЗК через австрійську компанію-посередника Steuermann.

У подальшому вказані кошти, перераховані на рахунки компанії Steuermann з використанням офшорних компаній Wargrave Trading LLP і Dallas Fuel SA, керівниками та учасниками злочинної організації були привласнені.

Вручення повідомлення про підозру доручено здійснити детективам НАБУ.

Нині Мартиненка затримано в порядку ст.208 КПК України та доставлено в Національне антикорупційне бюро України для проведення процесуальних та слідчих дій.

НАБУ на своєму сайті повідомляє, що Мартиненка затримано за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") КК України.

Бюро також підтверджує, що Мартиненка затримано в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату. Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.