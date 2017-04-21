У рамках справи Мартиненка НАБУ затримали другого фігуранта

Детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як відомо, за підозрою в розтраті коштів цього підприємства, вчора 20 квітня був затриманий екс-депутат Микола Мартиненко.

Про затримання повідомила прес-служба НАБУ.

"20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч 5 ст 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними НАБУ, затриманий відомий як фігурант іншого кримінального провадження щодо заподіяння збитків "Одеського припортового заводу" у розмірі 205 млн грн. Розслідування в рамках цього виробництва було завершено в грудні минулого року і зараз справа розглядається в суді. "Зазначена особа має статус обвинуваченого", уточнили в НАБУ.

У повідомленні йдеться, що затриманий вчора, 20 квітня екс-депутат Микола Мартиненко підозрюється у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації"), ч 5 ст 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

У НАБУ і САП пізніше розповіли деталі справи екс-нардепа, його підозрюють у розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Представник НАБУ Оксана Митницька на брифінгу, розповіла, що мова йде про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. "Як встановило слідство, закупівля відбувалася через компанію-посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. В результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 млн доларів... Мова йде про ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - уточнила вона.