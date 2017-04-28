Понад $10 млн заплатила Україна компанії США за юридичний супровід у судах проти Росії

У 2016 році сума виплат за договорами з МЗС становила $2 829 723

МЗС України та НАК Нафтогаз України протягом останніх двох років виплатили юридичній компанії Covington & Burling понад $10 млн за консультації та юридичний супровід справ в міжнародних судах у спорах з Росією.

Співпрацю з Covington & Burling розпочали ще в 2015 році. Тоді для захисту інтересів України в суперечці з Росією про тлумачення і застосування Угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій (1998 г.) держзакупівля послуг компанії склала $0,3 млн, - інформує ZN.UA .

"Згідно з документами, якими володіє ZN.UA, в 2015 році за договором з МЗС Covington & Burling було оплачено за виконані роботи $1 077 108. У 2016 році сума виплат за договорами з МЗС становила $2 829 723", - йдеться в статті .

Нафтогаз України також є клієнтом компанії. Йдеться про захист прав та інтересів України за позовом до Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Covington & Burling виграла справу у суді. Сума договору склала $6,31 млн, а термін його дії - до 31 грудня 2017 року.

"Разом, тільки наведені тут суми, проплачені одній компанії, залученої МЗС і НАК Нафтогаз за надання подібних послуг, становить за два роки понад $10 млн. Відомо також, що в бюджеті України на 2017 рік передбачено 152,2 млн грн ( проти 107,7 млн в 2016 р) на юридичний супровід вирішення суперечок з РФ, пов'язаних з порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України ", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній 17 жовтня ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.