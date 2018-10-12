Понад 150 держав прийняли міграційний пакт ООН, Україна вирішила поки не приєднуватися

За даними ООН, у 2017 році у світі зафіксовано близько 258 млн міжнародних мігрантів

Україна поки не планує приєднуватись до Глобальної угоди про безпечну, упорядковану та законну міграцію.

"Україна розгляне можливість приєднання до Глобальної угоди про безпечну, упорядковану та законну міграцію на іншому етапі за сприятливих умов", - повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

У МЗС пояснили, що таке рішення прийняли у зв'язку з анексією Росією Криму та операцією Об'єднаних сил на Донбасі, через які в Україні зараз налічується 1,5 млн вимушених переселенців. МЗС зазначає, що їхнє забезпечення потребує матеріальних та фінансових ресурсів.

Також у МЗС зазначили, що, за даними Міграційної служби, на 1 жовтня в Україні на обліку перебувають 275 тис. іммігрантів. З початку року їм оформили 33,5 тис. посвідчень на тимчасове проживання.

Як пише DW, сьогодні представники більш ніж 150 держав підписали Всесвітній пакт про безпечну, впорядковану й регульовану міграцію, який вперше встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами.

У церемонії підписання документа в марокканському Марракеші взяла участь канцлер ФРН Ангела Меркель. Вона назвала міграційний пакт великою подією в міжнародній політиці щодо мігрантів. Цей пакт ясно оголошує боротьбу нелегальній міграції та контрабанді нелегалів, вказала Меркель. "Міграція - природний процес, і якщо він легальний, то це - добра справа. Трудова міграція сприяє процвітанню і в Німеччині", - пояснила вона.

Канцлер підкреслила, що окремі країни не можуть вирішити проблему нелегальної міграції в поодинці, для цього необхідна міжнародна співпраця. "Глобалізація може стати людяною лише в тому випадку, якщо всі країни світу будуть мати справедливі можливості для розвитку", - резюмувала Ангела Меркель.

У міграційного пакту є і противники. Деякі країни ЄС, в тому числі Австрія, Польща, Словаччина і Чехія відмовилися приєднатися до міграційного пакту ООН. У Бельгії через ставлення до міграційного пакту розпався уряд.

США навіть не брали участь в конкретних переговорах по розробці цього документа. Ізраїль і Австралія також негативно ставляться до міграційного пакту ООН. У ФРН праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" заявляють, що цей документ не проводить відмінності між нелегальними і легальними мігрантами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що міграційний пакт не має юридично зобов'язуючої сили. Це не договір, тому він не підлягає підписанню і ратифікації, вказав Гутерріш у відповідь на побоювання деяких країн з приводу того, що вони можуть втратити національний суверенітет. Генсек ООН, проте, зазначив, що прийняття міграційного пакту необхідно, щоб встановити єдині мінімальні стандарти поводження з мільйонами мігрантів у всьому світі.

За даними ООН, у 2017 році у світі зафіксовано близько 258 млн міжнародних мігрантів, що на 50% більше, ніж у 2000 році. Цей показник зростає з різних причин: економічна нерівність, насильство і конфлікти в різних регіонах планети, а також зміна клімату.