Понад чотирьом тисячам колишніх військових США заборонили мати зброю
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на CNN.
Після того як колишній службовець американських ВПС у листопаді застрелив понад двадцять людей у техаській церкві Збройні сили США додали більше 4000 прізвищ до списків колишніх військових, які зганьбили себе та були позбавлені права володіти зброєю.
Ці списки були передані ФБР.
Загалом ідеться про 4284 прізвища, які були визначені й додані до переліку впродовж останніх трьох місяців.
Згідно з оприлюдненою статистикою ФБР, з 2015 року кількість людей, позбавлених права на володіння вогнепальною зброєю, загалом зросла до 15 тис. 597 осіб. При цьому одним із основних показників ФБР враховує статистику звільнення з військової служби за вироком суду за негідну поведінку з позбавленням прав і привілеїв.
Нагадаємо, більше 20 осіб загинули внаслідок стрілянини, яку вчинив 5 листопада минулого року озброєний чоловік в одній із баптистських церков в американському штаті Техас, неподалік від міста Сан-Антоніо.
26-річний Девін Патрік Келлі, який раніше служив у війську, мав погану характеристику від ВПС через переслідування дружини й дитини. Військовий суд тоді позбавив його волі на строк до 12 місяців.
За законом США, обвинувальний вирок щодо Келлі мав завадити йому купити зброю, але військові не змогли включити його до бази даних, що використовується для перевірки потенційних покупців зброї з боку ФБР.
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