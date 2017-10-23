Поранені бійці АТО взяли участь у марафоні Морської піхоти США

Десять українських воїнів, які отримали поранення в зоні АТО і зараз проходять реабілітацію, пробігли у Вашингтонському марафоні у неділю, 22 жовтня.

Про це повідомляє Голос Америки.

Українська команда виступала на марафоні удруге: шестеро учасників бігли 10 км, четверо – 42 км.

"Ми хочемо присвятити цей марафон людям, які не повернулись з АТО, а також тим, хто зараз в госпіталях, щоб для них це було як стимул піднятися", – говорить уповноважений Президента з питань реабілітації поранених учасників АТО Вадим Свириденко.

"Це внутрішня мотивація, яка додає тобі сил, ти знаєш, що твої можливості не обмежуються ні в чому – ти можеш це робити, і ти це робиш", – додає Юрій Дмитренко.

Як відомо, на "Іграх нескорених" – змаганнях серед військових та ветеранів – українська збірна завоювала 14 медалей.

Довідка: "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань у межах АТО. Разом з Україною в цьому році в "Іграх нескорених" також дебютувала збірна Румунії.