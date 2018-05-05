Порошенко дозволив селам приєднуватися до великих міст
Як повідомляють у прес-службі президента, запропоноване в Законі правове регулювання відповідає загальній концепції децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.
Зокрема, документом закладаються основи вирішення низки питань, пов'язаних із розбудовою інфраструктури великих міст та можливості скористатися результатами соціально-економічних, культурних та інших проектів, які здійснюються за рахунок видаткової частини міського бюджету значної частини населення відповідних сіл та селищ, які працюють у місті і сплачують до його бюджету податки.
"Від об'єднання в одну територіальну громаду виграє як місто-центр, так і села та селища, що є його "супутниками". Для мешканців останніх стануть доступними більш якісні соціальні, адміністративні, інші послуги, які надаються з місцевого бюджету. Великі міста отримують нові території для розбудови, в тому числі комфортних зелених жилих районів. Крім того, таке об'єднання стане потужним поштовхом для розвитку приміської інфраструктури: автодоріг, транспорту тощо", – зазначили у президента.
Нагадаємо, документ був прийнятий Верховною Радою 3 квітня.
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