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Порошенко дозволив селам приєднуватися до великих міст

Від об'єднання в одну територіальну громаду мають отримати переваги як місто-центр, так і села-супутники
Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення".
Порошенко дозволив селам приєднуватися до великих міст Фото: tsn.ua

Як повідомляють у прес-службі президента, запропоноване в Законі правове регулювання відповідає загальній концепції децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.

Зокрема, документом закладаються основи вирішення низки питань, пов'язаних із розбудовою інфраструктури великих міст та можливості скористатися результатами соціально-економічних, культурних та інших проектів, які здійснюються за рахунок видаткової частини міського бюджету значної частини населення відповідних сіл та селищ, які працюють у місті і сплачують до його бюджету податки.

"Від об'єднання в одну територіальну громаду виграє як місто-центр, так і села та селища, що є його "супутниками". Для мешканців останніх стануть доступними більш якісні соціальні, адміністративні, інші послуги, які надаються з місцевого бюджету. Великі міста отримують нові території для розбудови, в тому числі комфортних зелених жилих районів. Крім того, таке об'єднання стане потужним поштовхом для розвитку приміської інфраструктури: автодоріг, транспорту тощо", – зазначили у президента.

Нагадаємо, документ був прийнятий Верховною Радою 3 квітня.

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