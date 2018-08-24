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Порошенко: Готові позбутися впливу церкви, яка освячує гібридну війну Путіна

Президент зауважив, що українське християнство має понад 1000-літню історію
Україна "сповнена рішучості" позбутися залежності від російської церкви, яка "освячує гібридну війну Путіна проти України і молиться за російську владу і військо".
Порошенко: Готові позбутися впливу церкви, яка освячує гібридну війну Путіна Фото: uain.press

Про це 24 серпня під час виступу з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України заявив президент Петро Порошенко, пише УП.

"Не може бути вільним тіло, коли душа в полоні. Нехай сьогодні нас почують і у Москві, і у Константинополі, і у Ватикані. Питання Томосу про автокефалію для православної церкви України виходить за межі релігії. Воно з того ж ряду, що й зміцнення армії, захист мови, боротьба за членство у ЄС та НАТО. Це ще один орієнтир на нашому історичному шляху, вагома складова нашої незалежності", - заявив президент.

Порошенко додав, що Україна має "твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія (РФ - ред.) намагається нас відчайдушно прив'язати до себе".

"Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному перебування вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України, яка день і ніч молиться за російську владу і військо", - зазначив він.

Президент зауважив, що українське християнство має понад 1000-літню історію, власну богословну, літургійну, церковну традицію.

"Зараз ... немає жодних причин, щоб серед інших помісних православних церков не було рівної їм церкви України", - підсумував він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.

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24 08 2018 11:55
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