Порошенко: Готові позбутися впливу церкви, яка освячує гібридну війну Путіна
Про це 24 серпня під час виступу з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України заявив президент Петро Порошенко, пише УП.
"Не може бути вільним тіло, коли душа в полоні. Нехай сьогодні нас почують і у Москві, і у Константинополі, і у Ватикані. Питання Томосу про автокефалію для православної церкви України виходить за межі релігії. Воно з того ж ряду, що й зміцнення армії, захист мови, боротьба за членство у ЄС та НАТО. Це ще один орієнтир на нашому історичному шляху, вагома складова нашої незалежності", - заявив президент.
Порошенко додав, що Україна має "твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія (РФ - ред.) намагається нас відчайдушно прив'язати до себе".
"Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному перебування вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України, яка день і ніч молиться за російську владу і військо", - зазначив він.
Президент зауважив, що українське християнство має понад 1000-літню історію, власну богословну, літургійну, церковну традицію.
"Зараз ... немає жодних причин, щоб серед інших помісних православних церков не було рівної їм церкви України", - підсумував він.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.
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