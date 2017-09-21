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Порошенко говоритиме з Трампом протягом години, - Білий дім

Президенти зустрінуться в нью-йоркському Lotte New York Palace Hotel близько 17:30 за Києвом
Під час свого візиту в США Президент України Петро Порошенко в Нью-Йорку проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Порошенко говоритиме з Трампом протягом години, - Білий дім Фото: EPA/UPG

"Зустріч президентів США і України запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (17:30 за Києвом), її тривалість становитиме одну годину", - інформує "Радіо Свобода" з посиланням на прес-офіс Білого дому.

Відзначають, що президенти зустрінуться в нью-йоркському Lotte New York Palace Hotel. Перед цим Трамп проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Після розмови з Порошенком у планах президента США - заходи за участю президента Південної Кореї і прем'єр-міністра Японії, а також зустріч із президентом Туреччини.

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.

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