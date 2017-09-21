Порошенко говоритиме з Трампом протягом години, - Білий дім
"Зустріч президентів США і України запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (17:30 за Києвом), її тривалість становитиме одну годину", - інформує "Радіо Свобода" з посиланням на прес-офіс Білого дому.
Відзначають, що президенти зустрінуться в нью-йоркському Lotte New York Palace Hotel. Перед цим Трамп проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
Після розмови з Порошенком у планах президента США - заходи за участю президента Південної Кореї і прем'єр-міністра Японії, а також зустріч із президентом Туреччини.
Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.
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