Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО, - ФОТО ВІДЕО
"Разом з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з Новим роком", - йдеться на сторінці Петра Порошенка у Facebook.
Прес-служба глави держави уточнила, що Порошенко і сенатори поспілкувалися з особовим складом 36-ої окремої бригади морської піхоти.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Президент також провів нараду і прийняв доповідь начальника штабу про ситуацію в районі проведення АТО, в тому числі в секторі "М".
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Нагадаємо, що напередодні Порошенко вручив Маккейну орден Свободи (вища нагорода України для іноземних громадян), Грему - орден Ярослава Мудрого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: