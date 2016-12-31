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Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО, - ФОТО ВІДЕО

Вся військова верхівка України зібралася в одному місці біля лінії фронту
Президент Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у район Широкиного.
Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО, - ФОТО ВІДЕО Джон Маккейн і Петро Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Разом з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з Новим роком", - йдеться на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

Прес-служба глави держави уточнила, що Порошенко і сенатори поспілкувалися з особовим складом 36-ої окремої бригади морської піхоти.


Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент також провів нараду і прийняв доповідь начальника штабу про ситуацію в районі проведення АТО, в тому числі в секторі "М".


Фото: facebook.com/petroporoshenko


Фото: facebook.com/petroporoshenko


Фото: facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, що напередодні Порошенко вручив Маккейну орден Свободи (вища нагорода України для іноземних громадян), Грему - орден Ярослава Мудрого.

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31 12 2016 18:46
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