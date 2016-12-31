Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО, - ФОТО ВІДЕО

Вся військова верхівка України зібралася в одному місці біля лінії фронту

Президент Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у район Широкиного.

"Разом з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з Новим роком", - йдеться на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

Прес-служба глави держави уточнила, що Порошенко і сенатори поспілкувалися з особовим складом 36-ої окремої бригади морської піхоти.



Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент також провів нараду і прийняв доповідь начальника штабу про ситуацію в районі проведення АТО, в тому числі в секторі "М".



Фото: facebook.com/petroporoshenko



Фото: facebook.com/petroporoshenko



Фото: facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, що напередодні Порошенко вручив Маккейну орден Свободи (вища нагорода України для іноземних громадян), Грему - орден Ярослава Мудрого.