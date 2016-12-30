Порошенко запросив сенаторів США на Донбас пересвідчитися у порушуенні режиму припинення вогню

Президент України Петро Порошенко запропонував сенаторам США Джону Маккейну і Ліндсі Грема відвідати Донбас, щоб вони могли переконатися в провокації бойовиків.

"Президент запропонував сенаторам США здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони і її бойовиків, які продовжують провокації і порушують режим припинення вогню", - повідомляє прес-служба глави держави.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль щодо забезпечення виконання Росією зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями і збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Порошенко також відзначив важливість прийняття Конгресом США закону "Про підтримку стабільності та демократії в Україні". Порошенко також розповів американським сенаторам про хід реформ в Україні та підкреслив важливу роль США в цьому процесі.

Крім того, Порошенко нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи і відзначив орденом Ярослава Мудрого - сенатори Ліндсі Грема за вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки під час зустрічі з делегацією США.

Нагадаємо, що сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.