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Порошенко і Ердоган три години розмовляли за зачиненими дверима

Туреччина увійшла до п'ятірки найбільших торговельних партнерів України
Президенти України Петро Порошенко і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завершили переговори у форматі "тет-а-тет".
Порошенко і Ердоган три години розмовляли за зачиненими дверима Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

"Замість запланованих 45 хвилин, переговори віч-на-віч між президентами України та Туреччини тривали три години", - повідомляє у Facebook речник глави української держави Святослав Цеголко.

За словами Цеголка, сьогодні буде підписано 9 міждержавних документів, у тому числі про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.


Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

За інформацією "Інтерфакс-Україна", наразі відбувається зустріч у розширеному складі - шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Переговори тривають у будівлі Адміністрації Президента України.


Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Анкара продовжує підтримувати територіальну цілісність України, і введення миротворчої місії на Донбас.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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09 10 2017 18:36
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