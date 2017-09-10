Порошенко і Ердоган три години розмовляли за зачиненими дверима

Президенти України Петро Порошенко і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завершили переговори у форматі "тет-а-тет".

"Замість запланованих 45 хвилин, переговори віч-на-віч між президентами України та Туреччини тривали три години", - повідомляє у Facebook речник глави української держави Святослав Цеголко.

За словами Цеголка, сьогодні буде підписано 9 міждержавних документів, у тому числі про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.



Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

За інформацією "Інтерфакс-Україна", наразі відбувається зустріч у розширеному складі - шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Переговори тривають у будівлі Адміністрації Президента України.



Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Анкара продовжує підтримувати територіальну цілісність України, і введення миротворчої місії на Донбас.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.