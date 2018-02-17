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Порошенко і глава Пентагону обговорили миротворчу місію на Донбасі

Співрозмовники також підкреслили важливість політики санкцій відносно РФ
Президент України Петро Порошенко і міністр оборони США Джеймс Меттіс в рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки обговорили розміщення миротворчої місії на Донбасі.
Порошенко і глава Пентагону обговорили миротворчу місію на Донбасі Фото: president.gov.ua

Про це повідомили в прес-службі українського Президента.

"Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і висловили стурбованість у зв'язку з триваючими намаганнями Росії і підтримуваними нею бойовиками підірвати мирний процес. Також обговорювалася необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідності до принципів ООН та цілей мінського процесу", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що співрозмовники також підкреслили важливість політики санкцій відносно РФ до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

"Джеймс Меттіс підтвердив тверду прихильність США в справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також відзначив значний прогрес, який Україна здійснила у реформуванні сфери безпеки і оборони", – додали в адміністрації президента України.

Повідомляється, що у зустрічі також взяв участь спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.

Зазначимо, вчора Президент України, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, продемонстрував присутнім прапор ЄС з Авдіївки.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну.

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17 02 2018 12:17
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