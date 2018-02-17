Порошенко і глава Пентагону обговорили миротворчу місію на Донбасі
Про це повідомили в прес-службі українського Президента.
"Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і висловили стурбованість у зв'язку з триваючими намаганнями Росії і підтримуваними нею бойовиками підірвати мирний процес. Також обговорювалася необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідності до принципів ООН та цілей мінського процесу", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що співрозмовники також підкреслили важливість політики санкцій відносно РФ до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.
"Джеймс Меттіс підтвердив тверду прихильність США в справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також відзначив значний прогрес, який Україна здійснила у реформуванні сфери безпеки і оборони", – додали в адміністрації президента України.
Повідомляється, що у зустрічі також взяв участь спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.
Зазначимо, вчора Президент України, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, продемонстрував присутнім прапор ЄС з Авдіївки.
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну.
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