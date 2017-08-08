Порошенко і президент Грузії засудили візит Путіна в окуповану Абхазію

Президент Маргвелашвілі підкреслив, що Грузія відчуває підтримку України і вдячна за неї

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент України висловив солідарність з грузинським народом на дев’яту річницю початку російської агресії проти Грузії.

"У цей день наші серця з вами", - сказав Порошенко.

Він також наголосив, що Україна підтримує й буде підтримувати територіальну цілісність Грузії.

Президент Маргвелашвілі підкреслив, що Грузія відчуває підтримку України і вдячна за неї.

За його словами, 24 серпня грузинські військові на чолі з міністром оборони Грузії візьмуть участь в урочистому параді на честь Дня незалежності України.

Обидва лідери засудили відвідання президентом Росії окупованої Абхазії сьогодні.

Президент Росії Володимир Путін прибув із робочим візитом в окупований РФ грузинський регіон - Абхазію.

Нагадаємо, що 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом необхідності захисту громадян Росії (жителів Цхінвальського регіону, яким незаконно роздали громадянство Росії - ред.) та окупували більшу частину Західної Грузії, і наблизилися до Тбілісі на відстань у 30 кілометрів. Після міжнародного втручання російські війська були передислоковані в два грузинські регіони - Абхазії і Цхінвальського регіону. Пізніше Росія визнала окуповані території незалежними, призначивши там свою маріонеткову владу. До цього дня ці території (20% територій Грузії) перебувають під російською окупацією, що підтверджено і визнано міжнародним співтовариством. На окупованих територіях Грузії дислоковані до 10 тисяч російських військовослужбовців.

Унаслідок війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 224 цивільні особи. Число поранених і постраждалих становить 2232. Серед них 1045 військовослужбовців. Унаслідок війни до 30 тисяч осіб додалися до армії біженців, яких на даний момент у Грузії 263 598.