Порошенко і президент Грузії засудили візит Путіна в окуповану Абхазію
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Президент України висловив солідарність з грузинським народом на дев’яту річницю початку російської агресії проти Грузії.
"У цей день наші серця з вами", - сказав Порошенко.
Він також наголосив, що Україна підтримує й буде підтримувати територіальну цілісність Грузії.
Президент Маргвелашвілі підкреслив, що Грузія відчуває підтримку України і вдячна за неї.
За його словами, 24 серпня грузинські військові на чолі з міністром оборони Грузії візьмуть участь в урочистому параді на честь Дня незалежності України.
Обидва лідери засудили відвідання президентом Росії окупованої Абхазії сьогодні.
Президент Росії Володимир Путін прибув із робочим візитом в окупований РФ грузинський регіон - Абхазію.
Нагадаємо, що 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом необхідності захисту громадян Росії (жителів Цхінвальського регіону, яким незаконно роздали громадянство Росії - ред.) та окупували більшу частину Західної Грузії, і наблизилися до Тбілісі на відстань у 30 кілометрів. Після міжнародного втручання російські війська були передислоковані в два грузинські регіони - Абхазії і Цхінвальського регіону. Пізніше Росія визнала окуповані території незалежними, призначивши там свою маріонеткову владу. До цього дня ці території (20% територій Грузії) перебувають під російською окупацією, що підтверджено і визнано міжнародним співтовариством. На окупованих територіях Грузії дислоковані до 10 тисяч російських військовослужбовців.Унаслідок війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 224 цивільні особи. Число поранених і постраждалих становить 2232. Серед них 1045 військовослужбовців. Унаслідок війни до 30 тисяч осіб додалися до армії біженців, яких на даний момент у Грузії 263 598.
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