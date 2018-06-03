Порошенко і віце-президент США обговорили ситуацію на Донбасі, санкції проти Росії та реформи

Пенс відзначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет

Президент України Петро Порошенко 6 берзня провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майклом Пенсом.

Порошенко поінформував Пенса про поточну ситуацію на Донбасі та продовження провокацій з боку контрольованих Росією бойовиків, які не припиняють порушувати оголошений напередодні режим повного припинення вогню.

"У зв'язку з цим Порошенко наголосив на важливості подальшого тиску на Росію для забезпечення належного виконання нею безпекових аспектів мінських домовленостей. Він висловив вдячність за нещодавнє рішення президента США Д.Трампа продовжити на рік відповідні санкції проти Росії", – йдеться у повідомленні.

При цьому Пенс, згідно з повідомленням, підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею мінських домовленостей і повернення Криму Україні.

В рамках обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі, було розглянуто також перспективи розгортання ефективної миротворчої місії ООН.

Порошенко висловив вдячність США за послідовну підтримку України у впровадженні масштабних внутрішніх реформ, а також військову допомогу, що сприяє посиленню обороноздатності країни.

Глава держави підкреслив, що надання Україні американської оборонної зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та чітким застереженням для російського агресора.

Пенс відзначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Зазначається, що він також відзначив прогрес України у впровадженні реформ, зокрема у створенні Антикорупційного Суду.

Порошенко і Пенс відзначили активний розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема започаткування масштабного проекту з General Electric щодо закупівлі американських локомотивів, а також поставки американського вугілля в Україну.

"Співрозмовники також обговорили графік подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні у цьому році, в якому виповнюється десята річниця встановлення українсько-американського стратегічного партнерства", – зазначають у прес-службі.