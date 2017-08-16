Порошенко наказав розслідувати інцидент з українськими двигунами в КНДР

Він також зазначив, що "якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України", потрібно перевірити інформацію

Президент Петро Порошенко доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями.

"Доручив невідкладно, під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (Олександра Турчинова - УП) та із залученням Міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю, а також ДП "Південмаш" та КБ "Південне", провести ретельне та всебічне розслідування ситуації та доповісти про результати протягом трьох днів", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що "якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України", потрібно перевірити інформацію, оприлюднену у виданні The New York Times.

"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про "український слід" у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.