Порошенко: Наша команда провела в Україні 144 реформи, - ВІДЕО
"Вже проведено 144 реформи. В угоді чітко прописано, що і коли ми маємо зробити, щоб стати на крок ближче до членства в ЄС. Ми маємо бути демократичною, вільною, а головне успішною країною", - заявив глава держави на відкритті Новояворівської загальноосвітньої школи у Львівської області у вівторок. Його виступ транслювався в Facebook.
Він зазначив, що вже була проведена митна реформа, завдяки якій половина надходжень від конфіскованої митниками контрабанди йде на ремонт доріг.
"Мільярди гривень надійшли на ремонт доріг. А це розвиток бізнесу, туристична та інвестиційна привабливість країни, нові робочі місця та інше", - додав Президент.
За його словами, в найближчому майбутньому уряд планує провести пенсійну реформу.
"За рахунок збільшення надходжень до пенсійного фонду плануємо збільшити пенсії для українських пенсіонерів. І ми це зробимо", - запевнив Порошенко.
Також він звернувся закликав керівників львівських шкіл з ініціативою взяти шефство над школами Донбасу.
"Позавчора я повернувся з Донбасу де відкривав декілька шкіл. Я почув найкраще виконання українського гімну, який виконали донецькі дітлахи. І в мене виникла ідея, якби найкращі школи Львівщини взяли шефство над однією школою на Донбасі та показали, яка гарна українська мова, українська держава, то забезпечили б соборність України. Влада надасть матеріальну можливість цих поїздок", - запевнив керівник держави.
Президент зазначив, що на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів в 2018 році буде виділено 520 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко заявив, що Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне.
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