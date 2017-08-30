Порошенко: Наша команда провела в Україні 144 реформи, - ВІДЕО

Президент зазначив, що всі реформи, які має виконати Україна, щоб стати повноцінним членом ЄС, чітко прописані в ратифікованій угоді, яка вступає в силу з 1 вересня

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Україні за останні кілька років було проведено 144 реформи, які наблизили країну до членства в ЄС.

"Вже проведено 144 реформи. В угоді чітко прописано, що і коли ми маємо зробити, щоб стати на крок ближче до членства в ЄС. Ми маємо бути демократичною, вільною, а головне успішною країною", - заявив глава держави на відкритті Новояворівської загальноосвітньої школи у Львівської області у вівторок. Його виступ транслювався в Facebook.

Він зазначив, що вже була проведена митна реформа, завдяки якій половина надходжень від конфіскованої митниками контрабанди йде на ремонт доріг.

"Мільярди гривень надійшли на ремонт доріг. А це розвиток бізнесу, туристична та інвестиційна привабливість країни, нові робочі місця та інше", - додав Президент.

За його словами, в найближчому майбутньому уряд планує провести пенсійну реформу.

"За рахунок збільшення надходжень до пенсійного фонду плануємо збільшити пенсії для українських пенсіонерів. І ми це зробимо", - запевнив Порошенко.

Також він звернувся закликав керівників львівських шкіл з ініціативою взяти шефство над школами Донбасу.

"Позавчора я повернувся з Донбасу де відкривав декілька шкіл. Я почув найкраще виконання українського гімну, який виконали донецькі дітлахи. І в мене виникла ідея, якби найкращі школи Львівщини взяли шефство над однією школою на Донбасі та показали, яка гарна українська мова, українська держава, то забезпечили б соборність України. Влада надасть матеріальну можливість цих поїздок", - запевнив керівник держави.

Президент зазначив, що на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів в 2018 році буде виділено 520 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко заявив, що Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне.