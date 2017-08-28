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Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне, - Порошенко

Порошенко впевнений у незворотності реформ в Україні
Президент України Петро Порошенко переконаний у незворотності реформ в Україні.
Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: lb.ua

"Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне!", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що за останні два з половиною роки рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило кредитний рейтинг України з Caa3 ("негативний" у березні 2015 року) до Caa2 ("позитивний" у серпні 2017 року).

"Головними факторами, означеними у звіті, є проведення структурних реформ, зокрема в газовому секторі, реформа публічних закупівель, зміни в оподаткуванні та управління ПДВ і трансформація банківського сектору", - підкреслив президент.

Він також додав, що рейтингове агентство відзначило досягнення Нацбанку України у нарощуванні резервів більш ніж утричі за останні три роки, а також стабілізацію курсу.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України тимчасово збільшив чисельністьспівробітників 10 міністерств (на 748 осіб) та секретаріату уряду (на 180 осіб) для набору фахівців із питань реформ.

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