Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне, - Порошенко
"Україна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне!", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
Він також зазначив, що за останні два з половиною роки рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило кредитний рейтинг України з Caa3 ("негативний" у березні 2015 року) до Caa2 ("позитивний" у серпні 2017 року).
"Головними факторами, означеними у звіті, є проведення структурних реформ, зокрема в газовому секторі, реформа публічних закупівель, зміни в оподаткуванні та управління ПДВ і трансформація банківського сектору", - підкреслив президент.
Він також додав, що рейтингове агентство відзначило досягнення Нацбанку України у нарощуванні резервів більш ніж утричі за останні три роки, а також стабілізацію курсу.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України тимчасово збільшив чисельністьспівробітників 10 міністерств (на 748 осіб) та секретаріату уряду (на 180 осіб) для набору фахівців із питань реформ.
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