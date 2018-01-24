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Порошенко обговорив з віце-президентом Єврокомісії інтеграцію України до енергетичного ринку ЄС

Президент України подякував ЄС та особисто єврокомісару Марошу Шефчовичу за незмінну підтримку України на шляху впровадження реформ в енергетичній сфері
Президент України Петро Порошенко та віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович обговорили подальше реформування української енергетичної галузі та можливі механізми приєднання держави до Енергетичного союзу ЄС.
Порошенко обговорив з віце-президентом Єврокомісії інтеграцію України до енергетичного ринку ЄС Президент України Петро Порошенко та віце-президент Єврокомісії Марош Шефчовіч. Фото: president.gov.ua

Зустріч відбулася в рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє прес-служба голови держави.

Порошенко наголосив, що Україна віддана подальшому реформуванню енергетичної галузі відповідно до своїх зобов’язань у рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС.

Під час бесіди відзначили завершення роботи, необхідної для запуску Фонду енергоефективності України, до якого ЄС має намір внести 100 млн євро.

Також обговорили шляхи подальшої інтеграції енергетичного ринку України до ринку ЄС, а також можливі механізми приєднання України до Енергетичного союзу ЄС.

Президент України подякував ЄС та особисто єврокомісару Марошу Шефчовичу за незмінну підтримку України на шляху впровадження реформ в енергетичній сфері.

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