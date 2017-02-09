Порошенко підписав закон про амністію учасників АТО

Президент України Петро Порошенко на прохання керівників церков та Героїв України підписав Закон "Про амністію у 2016 році" учасників АТО, які не скоїли тяжких злочинів.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Наші герої – військовослужбовці та ієрархи нашої церкви звернулись до мене з питань амністії для тих, хто пройшов горнило війни, брав активну участь у АТО, але не скоїв важких злочинів, щоб держава пішла на зустріч (цим людям у питанні помилування, – ред.)", – повідомив Порошенко під час зустрічі з Героями України та Предстоятелями церков.

Президент звернувся до учасників зустрічі і зазначив, що хотів би почути їх думу з цього питання, порадитись і прийняти рішення.



Фото: president.gov.ua

"Ми підтримуємо прохання і самих покараних, і підтримуємо і саме військове керівництво, яке прохає про це. Якщо Президент помилує – це підніме авторитет самої армії, дух підтримає. Якщо ви їх помилуєте, то це буде на користь не тільки їм, а й на користь усій армії, тому ми підтримуємо прохання про помилування цих воїнів", – зауважив предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Предстоятель УПЦ митрополит Київський і всієї України Онуфрій також підтримав пропозицію щодо помилування тих, хто скоїв не тяжкі злочини.

"Я думаю, що це добра ідея. Милосердя, коли воно проявляється у всіх сферах, воно приносить користь", – зазначив Онуфрій.

Герой України, майор Збройних Сил Ігор Герасименко зазначив, що дуже багато учасників АТО чекають на підписання цього Закону.

"Наша армія до початку війни на Донбасі не мала того досвіду, який ми маємо зараз. Але щоб досягти цього досвіду потрібен час. Також є і помилки. А коли ти працюєш у стресовій ситуації, ніхто від помилок не застрахований. Тому звільнення певної категорії осіб – воїнів, які скоїли не тяжкі злочини, буде для нас підтримкою держави та дасть нам впевненість. А також це стане виховним заходом для нас в тому, що держава не забула людей, допомагає їм і не залишила людей зі своїми проблемами сам на сам", – сказав Ігор Герасименко.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що генеральна амністія бойовиків, що діють на сході України, неможлива, вона може надаватися лише індивідуально в окремих випадках.

У 2016 році Президент України Петро Порошенко ветував закон про амністію-2016.