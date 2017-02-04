Генеральна амністія бойовикам може надаватися лише в окремих випадках, - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що генеральна амністія бойовиків, що діють на сході України, неможлива, вона може надаватися лише індивідуально в окремих випадках.

Відповідну заяву Луценко зробив інтерв'ю німецькому журналу "Bild", коментуючи п.5 мінських угод, який вимагає прийняття закону, що забороняє переслідування і покарання осіб, пов'язаних з подіями на Донбасі, повідомляє "Українська правда".

"Амністія може бути надана в Україні лише індивідуально. І вона може бути надана лише у випадках, які взагалі підпадають під амністію. За українським законодавством вбивства, катування, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження і викрадення людей не підпадають під можливість надання амністії", - сказав Луценко.

"Якщо цей пункт Мінських угод повинен бути виконаний, ми будемо перевіряти клопотання кожної окремої особи, яка бажає отримати амністію. Якщо суд встановить, що особа не вчиняла перераховані злочини, суд може помилувати особу", - додав генпрокурор.

Коментуючи вимогу Німеччини і Франції, які підписали мінські угоди, про генеральну амністію всіх задіяних сепаратистів, Луценко заявив: "Якщо 10 тисяч озброєних російських військових дійсно залишать Донбас і, нарешті, залишать нас у мирі, тоді є питання, що ми будемо робити з 40 тисячами українських сепаратистів, які залишаються... Я, як генеральний прокурор, можу діяти лише в рамках українського закону".

"Тут не може бути генеральною амністії... 40 тисяч повинні скласти зброю і подати індивідуальне клопотання про амністію. Вони повинні визнати свою провину і просити амністії. Тоді ми в кожному випадку будемо перевіряти, чи є (за ними - ІФ) тяжкі злочини, які роблять амністію неможливою. Більшості це не стосується, і вони можуть бути помилувані. Але для осіб, які розпалювали цю війну, які особисто оточили себе вбивцями, це є неможливим", - підкреслив генпрокурор.

"Ми маємо докази того, що сепаратисти скальпували людей, відрізали їм руки і ноги, скальпували їх і ховали їх заживо. Чи дійсно ви вірите, що ми можемо надати амністію таким особам?!", - додав Луценко.

Нагадаємо, що в інтерв'ю німецькому виданню Луценко також заявив, що вбивця екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, колишній нацгвардієць Павло Паршов, 6 березня перебував на території окупованого Донбасу і мав контакти з проросійськими бойовиками.