Генеральна амністія бойовикам може надаватися лише в окремих випадках, - Луценко
Відповідну заяву Луценко зробив інтерв'ю німецькому журналу "Bild", коментуючи п.5 мінських угод, який вимагає прийняття закону, що забороняє переслідування і покарання осіб, пов'язаних з подіями на Донбасі, повідомляє "Українська правда".
"Амністія може бути надана в Україні лише індивідуально. І вона може бути надана лише у випадках, які взагалі підпадають під амністію. За українським законодавством вбивства, катування, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження і викрадення людей не підпадають під можливість надання амністії", - сказав Луценко.
"Якщо цей пункт Мінських угод повинен бути виконаний, ми будемо перевіряти клопотання кожної окремої особи, яка бажає отримати амністію. Якщо суд встановить, що особа не вчиняла перераховані злочини, суд може помилувати особу", - додав генпрокурор.
Коментуючи вимогу Німеччини і Франції, які підписали мінські угоди, про генеральну амністію всіх задіяних сепаратистів, Луценко заявив: "Якщо 10 тисяч озброєних російських військових дійсно залишать Донбас і, нарешті, залишать нас у мирі, тоді є питання, що ми будемо робити з 40 тисячами українських сепаратистів, які залишаються... Я, як генеральний прокурор, можу діяти лише в рамках українського закону".
"Тут не може бути генеральною амністії... 40 тисяч повинні скласти зброю і подати індивідуальне клопотання про амністію. Вони повинні визнати свою провину і просити амністії. Тоді ми в кожному випадку будемо перевіряти, чи є (за ними - ІФ) тяжкі злочини, які роблять амністію неможливою. Більшості це не стосується, і вони можуть бути помилувані. Але для осіб, які розпалювали цю війну, які особисто оточили себе вбивцями, це є неможливим", - підкреслив генпрокурор.
"Ми маємо докази того, що сепаратисти скальпували людей, відрізали їм руки і ноги, скальпували їх і ховали їх заживо. Чи дійсно ви вірите, що ми можемо надати амністію таким особам?!", - додав Луценко.
Нагадаємо, що в інтерв'ю німецькому виданню Луценко також заявив, що вбивця екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, колишній нацгвардієць Павло Паршов, 6 березня перебував на території окупованого Донбасу і мав контакти з проросійськими бойовиками.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків